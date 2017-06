Melody TV lance Melody Radio Vintage

"L'’ambition de notre groupe est de faire de Melody une marque de référence sur le patrimoine de la chanson et de la variété, et de la décliner sur d’autres médias. Nous nous réjouissons donc du lancement de Melody Vintage Radio qui marque le début d’une nouvelle aventure et qui s’inscrit dans cette stratégie de développement. Un nouveau service qui contribue à faire rayonner encore plus la marque Melody et qui lui permet de toucher un public toujours plus large" ont expliqué Bruno Lecluse et Jérôme Dutoit, respectivement président et directeur général de Melody.