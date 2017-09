Mediatic Conseils certifié et référencé Data Dock

Leader de la formation des commerciaux radio depuis 2003, Mediatic Conseils a déjà formé plus d’un millier de stagiaires aux techniques de ventes d’espaces publicitaires radio, print, TV et internet. Plus de 200 médias internationaux ont déjà utilisé les services de l’organisme, basé à Genève. Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, la nouvelle loi française du 5 mars 2014 confie à tous les financeurs la responsabilité du suivi et du contrôle de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils travaillent, pour améliorer la transparence de l’offre de formation et favoriser une montée en charge progressive de la qualité des actions de formation.



Le Data dock est la plateforme de référencement des organismes de formation, comme Mediatic Conseils, qui répondent aux 6 critères et 21 indicateurs de qualité des actions de formation.