Médiamétrie vient d’être labellisé "Happy At Work"

La certification Happy At Work identifie les points forts et les axes d’amélioration de l’entreprise aux yeux des salariés. Elle compare également la perception des collaborateurs Médiamétrie avec celle des salariés des autres entreprises candidates. Par exemple, 75 % des salariés de Médiamétrie estiment que leur entreprise est innovante ; c’est plus de 20 points de plus que la moyenne des entreprises participantes. 74% disent travailler dans un environnement stimulant, soit 5 points de plus que la moyenne.