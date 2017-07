Médiamétrie sur la trace des pirates

Les individus âgés de 25 à 34 ans sont les plus gros consommateurs de contenus illégaux : ils représentent près d’un quart de la population pirate, alors qu’ils constituent 12 % de la population française. Les films et les séries sont les contenus les plus consommés par les internautes pirates, toutes cibles confondues. En revanche, le piratage de contenus sportifs est plus clivant : 72 % de ses adeptes sont des hommes. Le cinéma et le secteur audiovisuel sont différemment impactés par le piratage. D’après une étude réalisée par le cabinet EY en collaboration avec Médiamétrie, le 7e art subit une perte marginale par rapport à la taille de son marché (4%), alors que le secteur du DVD souffre d’un manque à gagner équivalant à 68% de son marché.