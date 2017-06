Maxi L'Air dévoile de nouveaux services

Pour été, comme pour la prochaine saison, l'équipe de Maxi L'Air propose "une sélection de voice-trackeurs solo expérimentés avec de vrais contenus locaux et régionaux". Le studio a également fait des shows voice-track avec un éditorial local et en équipe, une spécialité, déclinant ce concepts en 5 formats différents. Maxi L'Air produit aussi des jingles, liners, hooks, hitmix, cache-écrans, beds, power-intros,compactés, titres décros... et a lancé il y a quelques mois Le Digest News, une véritable boîte à outils pour construire des directs, un prêt-à-lire en ligne avec des dizaines de sons pour illustrer des interventions... et la météo et l'inforoute en lien avec un territoire d'écoute déterminé.