Marseille : une soirée électro au Mucem avec NRJ

À partir de 19h30, le Mucem sera entièrement privatisé et vibrera aux sons du DJ Feder. Après avoir mixé dans les plus grands clubs du monde et la veille de monter sur la scène des NRJ DJ Awards à Monaco, le DJ français embarquera plus de 1 000 auditeurs pour un show au cœur de ce lieu inédit. Nommé dans la catégorie DJ de l’année aux NRJ Music Awards 2017 et DJ Français de l’année aux NRJ DJ Awards, Feder est le DJ français reconnu dans le monde entier grâce au morceau "Blind", en featuring avec Emmi. Son titre “Lordly”, sorti il y a un an, est propulsé au sommet des charts et devient même l’hymne officiel du championnat du monde de Handball 2017.

Des places sont à gagner, tous les jours dès 15h, sur NRJ Marseille (106.4) pour cette soirée exclusivement réservée aux auditeurs de NRJ.