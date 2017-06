Marseille accueille le prochain ElectroSock de Virgin Radio

Depuis plus de deux ans, les Soirées Electro Shock Virgin Radio se positionnent comme "une référence pour les passionnés de musique et d'Electro". Les Zéniths de Lille, Paris, Toulouse, Strasbourg et Nantes, le Dôme de Marseille et la Halle Tony-Garnier de Lyon ont déjà permis à des milliers d'auditeurs venus de toute la France, de danser au son de l'Electro de la station musicale de Lagardère Active. Dans moins d'un mois, le 30 juin, la Soirée Summer Electro Shock se déroulera au R2 de Marseille avec "les plus grands DJ" et notamment The Avener, Feder, Busy P.