Marseille accueille le NRJ Music Tour

Dès 15h, NRJ Marseille (106.4) s’installe en direct du Starbucks Coffee (17, rue de la République) avec les artistes du concert pour cette émission spéciale, animée par Stef, ils partageront un moment privilégié avec le public présent avant leur montée sur scène et offriront les dernières places du concert. En tweetant sa ville et le nom de son chanteur préféré avec le hashtag #NMTMarseille, un auditeur tiré au sort aura la chance de monter sur scène pour présenter l'artiste de son choix. Enfin, comme d'habitude, ce concert sera entièrement partagé sur NRJ.fr et NRJ Play qui partageront les images backstage des artistes et du concert.