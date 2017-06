Manu Levy réveille les auditeurs depuis le Grau-du-Roi

ils ne seront pas seuls : Manu et ses “ouins-ouins” du matin ont offert une semaine de vacances à 40 auditeurs privilégiés, qui passeront sept jours au bord de l'eau, avec eux. Et c'est plus de 400 personnes qui sont attendues chaque jour pour assister à l'émission en public. Dès ce matin, Manu et son équipe partageront leur quotidien avec leurs auditeurs à voir en direct sur les réseaux sociaux et à retrouver sur nrj.fr et NRJ Play. Ils nous promettent des sorties en catamaran, des courses en Wakeboard, du char à cerf-volant, de la bouée tractée…

Rappelons qu'après six années consécutives sur NRJ, Manu dans le 6/9 sera de retour aux commandes de la matinale pour une septième saison, à partir du lundi 28 août.