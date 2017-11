Manifestations : Radio France s'engage à donner les vrais chiffres

"On ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui la presse, elle frise le ridicule sur chaque manifestation nationale" a souligné Erik Kervellec. "C'est une idée qui vient de Radio France, de France Inter et de Jean-Marc Four qui, le premier a lancé, comme une bouteille à la mer, ce message. On s'est mis d'accord pour sortir de cette situation absurde. Nous avons décidé de faire appel à une société spécialisée dans le comptage de foule. Il s'agit pour nous d'avoir notre propre photographie de la manifestation".

Le système utilisé promet d'être simple. "Il s’appuie sur une technologie française. Deux capteurs électroniques sont installés en hauteur au-dessus du défilé. Ils forment une ligne virtuelle qui traverse trottoirs et chaussée. Chaque manifestant est donc automatiquement comptabilisé" précise le médiateur de Radio France.