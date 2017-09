Maison de la radio : une rentrée scolaire en musique

Jean-Michel Blanquer et de Françoise Nyssen ont souhaité que la rentrée scolaire soit "un moment de cohésion et de partage". Elle sera donc placée sous le signe de la musique en invitant des musiciens à jouer lors de la rentrée dans des établissements scolaires. Ce mardi, l'Orchestre philharmonique de Radio France est collège André Citroën (Paris 15ème). L'accueil des classes de 4e en matinée sera l'occasion d'un moment musical proposé par le trio de hautbois composé de Hélène Devilleneuve, Cyril Ciabaud et Stéphane Suchanek.

Pendant ce temps, au Collège Debussy (Paris 15e), les classes de 5èe feront leur rentrée avec un sextuor à cordes de l’Orchestre philharmonique de Radio France composé d'Aurore Doise et Ana Millet (violon), Sophie Groseil et Marie-Emeline Charpentier (alto), Karine Jean-Baptiste et Jérôme Pinget (violoncelle).