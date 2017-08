MC Solaar revient à la radio sur NRJ

Après dix ans d’absence avec son septième album "Chapitre 7", MC Solaar revient sur le devant de la scène et sort son single "Sonotone", premier extrait de son nouvel album, attendu à la fin de l’année. MC Solaar a marqué l'histoire du rap français et a enchaîné les succès avec des hits comme "Caroline", "Les Temps Changent" ou "Solaar Pleure".

Ce vendredi 1er septembre, jour de la sortie du single "Sonotone", il se confiera en exclusivité à Manu dans les studios de NRJ, il dévoilera les secrets de ce dernier album, et répondra aux questions des auditeurs.