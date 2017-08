Lille : prochaine étape du RFM Music Live

RFM démarre sa saison sur les chapeaux de roues. Pour son premier RFM Music Live de la saison 2017/2018, RFM investira le Théâtre Sébastopol de Lille à l’occasion de la Braderie de Lille, événement majeur en France et en Europe, dont RFM est partenaire. À cette occasion, RFM propose un plateau musical avec Texas, Clare Maguire, Florent Mothe et Gauvain Sers.

La radio offre actuellement, via son site internet, un séjour pour deux personnes à Lille afin d'assister à ce RFM Music Live, réservé uniquement aux auditeurs de RFM.