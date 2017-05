Les recettes pour recruter un (bon) animateur

Communiquez dans les supports spécialisés, comme La Lettre Pro de la Radio, qui crédibilisera et atteindra les professionnels concernés. Diffusez ce lien sur vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) et invitez vos amis et contacts à partager. Certains en feront un spot radio : je ne suis pas favorable à cette stratégie, sauf sur la forme d'un grand concours des animateurs. Dans le texte, soyez précis, donnez envie, mais soyez honnête sur le type de contrat proposé et les avantages escomptés. La mariée doit être la plus belle possible.