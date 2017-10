Les radios francophones belges sur Apple CarPlay et Android Auto

Aujourd’hui, en Belgique, les auditeurs profitent aussi, grâce à l’application Radioplayer.be, un accès mobile unique à toutes les radios… Et bien plus puisque les radios belges ont franchi un pas de plus vers la modernité et la portabilité de leur contenu en s’appuyant sur les plateformes Apple CarPlay et Android Auto. Alors, si un véhicule est équipé d’un de ces systèmes embarqués, les auditeurs peuvent maintenant utiliser cette interface tactile partout sur la route. Un outil qui permet, via Apple CarPlay et Android Auto, l’écoute en diffusion live d’une liste très large de radios francophones belges ou l’écoute et la réécoute des programmes "À la demande". Aussi, une fonction géolocalisation appelée "À proximité" pour écouter les radios locales et un accès aux programmes les plus écoutés du moment via la fonction "Tendances".