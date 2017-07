Les radios de la Ferarock au Dour Festival

Comme chaque année, RCV (Lille) y installera son studio mobile et sera rejoint par d'autres radios Ferarock pour y animer 3 émissions en direct de La Plaine de la Machine à Feu et partager avec vous les coups de coeur de cette 29e édition.

Les auditeurs ont donc rendez-vous ce jeudi 13, ce vendredi 14 et ce samedi 15 juillet sur la vingtaine de radios Ferarock à partir de 18h avec au programme des chroniques spéciales , des interviews et bien sûr des captations de concert...

Soulignons qu'en Belgique, deux radios sont membres de la Ferarock : Equinoxe à Namur sur 106 et Panik à Bruxelles sur 105.4. La fédération compte également dans ses rangs CIBL 101.5, radio située à Montréal...