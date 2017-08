Les radios Ferarock en direct du Cabaret Vert

Ces 25 et 26 août, les radios Ferarock seront en direct de 18h à 20h depuis Le Cabaret Vert pour vous faire vivre à leurs auditeurs le festival de l’intérieur. La Ferarock est partenaire de la 13e édition de ce festival qui se déroule actuellement, du 24 au 27 août 2017 à Charleville Mézières dans les Ardennes.

Rappelons que la Ferarock est "un réseau de radios alternatives soutenant l'émergence et la diversité musicales. Cette fédération regroupe des 20 radios associatives (et trois cousines belges et canadiennes) qui ont pour finalité commune de diffuser principalement les musiques actuelles en émergence ou peu exposées sur les radios nationales. Elles accordent un regard particulier à la scène française et à l’espace francophone".



Ces radios fondent leur engagement sur des valeurs partagées : une libre expression et participation de leurs adhérents, l’attachement au tissu local culturel et social et à la notion de diversité musicale et culturelle.