Les pronostics hippiques, un contenu addictif facile à commercialiser

Plus de 50 millions d’euros ont été dépensés par les opérateurs agréés au premier trimestre 2017, soit près de 15% de plus qu’au premier trimestre 2016. Les 3 mois de ce trimestre sont en hausse avec un pic en février où les budgets marketing médias progressent de 28% par rapport à l’année précédente. Les parieurs hippiques sont généralement plus âgés que les autres joueurs en ligne (Sports, poker) : près de la moitié d’entre eux a entre 35 et 55 ans. 22% des parieurs hippiques jouent quotidiennement. Aujourd’hui, le parieur joue plutôt le samedi, alors que c’était plutôt le dimanche auparavant. Le turfiste est de plus en plus tenté par d’autres jeux. Au premier trimestre de cette année, les enjeux, tous opérateurs confondus, ont montré, en France, une baisse de 7 % des paris hippiques et une hausse de 47 % des paris sportifs. À proximité d’un hippodrome, les sommes jouées sont beaucoup plus importantes qu’ailleurs.