Les programmes locaux de Chérie FM entre 16h et 20h à la rentrée

La grille de rentrée de Chérie FM se dessine. Après le départ de Vincent Cerutti et la reprise en main du "Réveil Chérie" par Stéphanie Loire (qui sera en une du numéro 91 de La Lettre Pro de la Radio à paraître d'ici quelques jours), le directeur des antennes Gaël Sanquer annonce, à La Lettre Pro de la Radio, le positionnement de la tranche locale entre 16h et 20h, sur les fréquences dont la station détient une autorisation en catégorie C. "Nous avons choisi de mieux exposer nos programmes locaux" indique le patron des antennes du groupe NRJ. "Il y a un vrai potentiel à conquérir sur cette tranche". Mise à part ces deux changements, Chérie FM mise sur "la stabilité pour continuer à installer notre format musical et notre promesse unique".