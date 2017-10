Les premiers lauréats du Fonds Podcasts Natifs

France Culture et la SACD se sont associés en juillet 2017 pour la création d’un Fonds de Podcasts Natifs de Fiction doté de 50 000 euros et ont lancé ensemble, pour la première fois, un appel à projets en direction des auteurs pour l’écriture de séries radiophoniques "feuilletonnantes". France Culture ouvre ainsi un nouveau chapitre de l’histoire de la fiction en produisant son premier podcast natif de fiction. Cette nouvelle offre va favoriser l’émergence de talents, d’écritures et de formats.

Le jury, présidé par Sandrine Treiner, a sélectionné les 7 premiers projets qui bénéficieront chacun d’une bourse de 7 000 euros. Sur les 163 projets reçus, tous créatifs et innovants, une première sélection de 24 propositions a nourri le débat et les 7 lauréats ont pu être désignés. Le fonds prévoyait de 3 à 7 récompensés, c’est donc le maximum qui a pu être atteint grâce à la qualité des candidatures.