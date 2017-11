Les plus beaux tubes jazz de Noël en décembre sur Jazz Light

Au mois de décembre, la webradio Jazz Light, produite sur la plate-forme Radionomy, célèbre la fin de l’année avec les plus beaux airs de Jazz de Noël. Il s'agit-là de reprendre ce qui est une véritable tradition aux États-Unis, où les chants de Noël débarquent chaque année au mois de décembre sur les ondes des radios américaines.

Cette année encore, Jazz Light célèbre donc cette fin d’année avec les plus beaux tubes "Jazz" de Noël et offre tout au long de la journée une programmation spéciale "Christmas" avec les principaux tubes de Noël d’hier et d’aujourd’hui !