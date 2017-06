Les lauréats du Philippe Chaffanjon 2017

Le jury présidé par Florence Aubenas a décidé de primer pour le Prix du reportage français, "Les bruits de la guerre en plein coeur de l’Europe" réalisé par Prune Antoine, Gil Skorwid et Jan Zappner publié sur le site de Médiapart en juillet 2016. Le jury a salué la capacité des auteurs à mettre en lumière et en relief un sujet aussi complexe qu’essentiel dans le contexte géopolitique actuel.





Le Prix du reportage haïtien est revenu au reportage "Le prix d’une pièce d’identité" réalisé par Robenson Henry et publié sur le site Radio Kiskeya en novembre 2016. Le jury a récompensé l’écriture pédagogique, l’enquête journalistique et le choix de l’angle original ainsi que la diversité des supports utilisés (texte, vidéos et audios).