Les jeunes sont accros à leur Smartphone

Près de deux tiers des 15-24 ans connectés au quotidien à Internet via leur smartphone. En juin 2017, 46,2 millions d’individus âgés de 15 ans et plus se sont connectés au moins une fois à Internet depuis un ordinateur, un mobile et/ou une tablette, soit 88% des Français. Au quotidien, ils sont 37,4 millions (71% de la population).