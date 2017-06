Les jeunes auditeurs révisent leur Bac avec Europe 1

Du 5 au 10 juin, Raphaël Enthoven, professeur de philosophie et signature de la station, décryptera chaque matin à 8h55 dans sa chronique "La morale de l’info" un des grands sujets du baccalauréat, qu’il croisera avec un événement d’actualité. Jusqu’au jour de l’épreuve officielle, il apportera des clés de réflexion et de compréhension aux bacheliers pour leur permettre de mieux appréhender les sujets. "Ses bons conseils" s’achèveront ce samedi 10 juin, dans son émission "Qui-vive ?" proposée chaque samedi de 15h00 à 16h00. Raphaël Enthoven donnera aux futurs bacheliers les clefs et conseils indispensables à l’art de la dissertation à quelques jours de l’épreuve officielle.