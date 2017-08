Les inscriptions pour la Skol Radio sont ouvertes

"Il s’agit de bien inculquer les règles élémentaires de la diffusion radio et de l’animation radio, les bases de culture générale afin de passer d'un sujet à un autre mais également de mettre rapidement en pratique les choses apprises en cours. L’intérêt est de former des gens opérationnels dès leur sortie de formation et donc immédiatement employables" souligne la Skol Radio. Cette formation s'articule autour de 22 semaines dont 6 en stage dans une radio.