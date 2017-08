Les formations musicales de Radio France font leur rentrée

Journée spéciale de France Musique

La prise de fonction d’un chef est toujours un événement pour un orchestre. Emmanuel Krivine, qui se définit comme un "saltimbanque", a placé tout au long de sa carrière - notamment à l’Orchestre national de Lyon, à La Chambre philharmonique et maintenant à l’Orchestre national de France, sa mission de transmetteur au coeur de sa mission. Celle, à la fois difficile et passionnante, de «programmer le désir» dans une première saison organisée en mosaïque. Original en diable, le chef sait être captivant entre tous : pour ses musiciens dont il conçoit l’orchestre comme une immense oreille active, pour nous auditeurs qui recevons ses interprétations toujours vivantes, sa parole juste et souvent fleurie, avec ce sourire en coin séducteur. C’est dire si on ne va pas s’ennuyer sur France Musique, le jeudi 7 septembre prochain, au contact de cet être singulier et gourmand, à la répartie toujours prête à fuser.





Le concert du soir sera diffusé en direct depuis l’Auditorium de Radio France sur France Musique et disponible sur le site francemusique.fr. Le concert sera enregistré et diffusé ultérieurement par Mezzo.