Les flux digitaux les plus puissants en octobre

Pas de gros bouleversements dans ce classement ACPM des radios les plus écoutées en numérique pour le mois d'octobre. Depuis la France, le Top 5 se compose de NRJ (18 261 129 écoutes actives), France Inter (16 176 885 écoutes actives), RMC (12 243 297 écoutes actives), Skyrock (8 347 364 écoutes actives) et franceinfo (8 179 525 écoutes actives). Plusieurs flux à la moindre notoriété parviennent néanmoins à franchir la barre du million comme Radio Meuh, le bouquet Hotmixradio ou encore Djam Radio.Avec 8 937 flux différents, Radionomy a généré, en octobre et à l'international, plus de 168 millions d'écoutes actives. Hotmixradio signe la plus longue durée d'écoute avec une moyenne de 51 min 53 s alors que Radio France avec seulement 68 flux différents est devant NRJ Group qui propulse 248 flux.Au classement général des flux, France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et Skyrock composent le Top 5 des stations les plus écoutées.Le classement complet, visible ci-dessous, est disponible ICI