Les flux digitaux les plus écoutés en juin

France Inter devant RMC, franceinfo devant NRJ elle-même devant Skyrock. Voilà les 5 premières places du Top 100 des radios digitales les plus diffusées en juin dernier selon les derniers chiffres de l'ACPM. Le flux premium de France Inter a généré près de 19 millions d'écoutes depuis la France pour près de 33 minutes de durée d'écoute moyenne.Dans ce Top 100, seuls deux flux dépassent l'heure d'écoute : Chérie FM Zen (avec 1h 15min et 50s) et FIP (avec 1h 02min et 47s).Le classement "Groupes et réseaux" est solidement tenu par Radio France avec 69 flux pour plus de 42 millions d'écoutes actives depuis la France durant le mois écouté. Avec ses 19 flux, le réseau Hotmixradio enregistre la plus logue durée d'écoute : 53min 01s. Enfin, pas de grands changements du côté des marques les plus fortes en digitale. Dans l'odre, NRJ, France Inter, RMC, franceinfo et Skyrock composent le Top 5...Les résultats complets sont disponibles ICI