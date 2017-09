Les flux digitaux le plus puissants de l'été 2017

NRJ, France Inter, RMC, franceinfo et Skyrock. Voilà pour le Top 5 des radios, regroupées par marque, les plus écoutées de l'été. Ce mois-ci, l'ACPM publie les chiffres des 385 radios adhérentes ayant dépassé le volume de 10 heures d'écoute totale dans le mois, sur les 12 607 radios en contrôle à l'ACPM. NRJ gagne la partie mais, le groupe est talonné de très près par Radio France dans le classement des marques. Soulignons que NRJ Group diffuse 239 flux différents contre 69 pour Radio France.Dans le classement des radios les plus diffusées en juillet dernier, le Top 5 se compose de France Inter, de RMC, de franceinfo, de NRJ et... de Radio Meuh qui rivalise et totalise 4 510 756 écoutes actives depuis la France.Le classement complet est disponible ICI