Les femmes et les médias

La radio accompagne les femmes partout et notamment en voiture. Cette part d'écoute en voiture progresse d'ailleurs plus rapidement chez les femmes (+ 27%) que chez le reste de la population (+20%) Et la radio séduit toujours autant les plus de 50 ans ainsi que les actives. Par ailleurs, on apprend dans cette présentation que la part du public féminin dans les entrées au cinéma et de 52%, que 51% des internautes sont des femmes et que la part des activités numériques dans l'ensemble des activités médias et multimédia des femmes a bondi de 81% depuis 2005. Enfin, selon Médiamétrie, les femmes passent 4h09 en moyenne quotidienne devant la télévision.