Les dossiers de La Lettre #2 : Radio & IP

Les radios n'ont plus les mêmes auditeurs, ni les mêmes modes de consommation. Si les plus jeunes suivent leur émission sur smartphone en Facebook Live, un animateur doit savoir échanger avec eux et suivre leurs attentes en temps réel sur son pupitre en studio. Un programmateur musical peut gérer ses rotations sur smartphone depuis le train pour faire face à l'actualité et accompagner une tendance sans délai. Les commerciaux doivent ajuster leurs campagnes avec une grande souplesse ergonomique, tout en conservant une précision comptable millimétrée...

Pour chaque nouvelle ambition d'usage, les fournisseurs de matériel et logiciels radio trouvent une réponse adaptée. Ce nouveau Dossier de La Lettre Pro donne à votre équipe les clés de vos futurs grands projets d'antenne, afin de démystifier les technologies d'aujourd'hui, et élargir votre curiosité sur celles de demain.