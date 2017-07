Les auditeurs empruntent des "Chemins d'écrivains" sur RTL

Durant tout l'été, Bernard Lehut, rédacteur en chef du service culture et spécialiste littéraire à RTL, accompagne sept écrivains dans des lieux qui leur sont chers, qui ont compté dans leur vie ou qui les inspirent. Une façon originale d'entrer un peu plus dans leur univers et de revenir sur leur carrière.