Les Indés Radios, nouveau partenaire de Public Sénat

"Nous sommes très heureux d’être partenaires de la matinale de Public Sénat, un rendez-vous à la fois exigeant et de proximité. Ce partenariat avec une émission qui part du point de vue des territoires résonne pour nous comme une évidence. Nous avons avec Public Sénat de nombreux points communs à commencer par cette prise en compte de la dimension territoriale de l’information et de la relation avec nos différents publics" souligne Jean-Eric Valli, Président des Indés Radios. Fort de ses 131 radios locales et thématiques, le groupement Les Indés Radios, constitue donc "un relais puissant pour Territoires d’infos, le seul rendez-vous qui traite de sujets nationaux sous l’angle de leur impact local et territorial".