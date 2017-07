Les Français équipés pour écouter la radio

"Ces évolutions en matière d’équipement et de modes de réception sont intrinsèquement liées à la transformation des usages et de la consommation de la télévision et de la radio. Dans ce contexte de mutation du secteur audiovisuel, l’Observatoire demeure un outil de suivi fondamental" explique le CSA.

Cette enquête montre que 99,2 % des répondants possèdent au moins un support permettant d’écouter la radio, en majorité ordinateur, autoradio et téléphone. 95% possèdent au moins un support permettant de recevoir la radio en mode diffusé, en majorité autoradio, chaine Hi-Fi et radio-réveil.