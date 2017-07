Les Fêtes de Bayonne sur France Bleu Pays Basque

Du 26 au 30 juillet l'équipe de France Bleu Pays Basque, en blanc et rouge, donne rendez-vous à ses auditeurs en direct de la place de la Liberté pour les Fêtes de Bayonne. Grâce à un dispositif spécial, ils vivront en direct cet événement comme tous les festayres avec "la radio des fêtes". Ce mercredi 26 juillet de 19h à 22h30, France Bleu Pays Basque diffusera la soirée d'ouverture à vivre en direct et en intégralité. Dès 19h, Joanes Passicot, Lucas Rodriguez, Emilie Dekegel et le consultant de France Bleu Pays Basque Olivier Baratchart feront vivre l’ouverture des fêtes parmi les festayres réunis place de la Liberté.



Au programme notamment : concert de l’harmonie bayonnaise, lancer des clés, l'apparition du Roi Léon, mascleta et la réaction des invités et des people présents dans les salons de la mairie de Bayonne.

Jusqu'à dimanche, France Bleu Bayonne sera au coeur de l'événement. Dimanche, la station locale retransmettra a messe des bandas avec les commentaires d'Alexandre de La Cerda, en direct de l'Église Saint-André à Bayonne, de 10h30 à 12h30.