Les Dossiers de la Lettre : tout savoir sur la Radio sur IP

L’histoire de la radio a toujours été ponctuée de grands chantiers de refonte. Ces temps-ci, les grands groupes historiques quittent Paris intra-muros pour aménager leurs tous nouveaux studios en proche banlieue… Leurs directions techniques sont en ébullition pour réinventer la stratégie de diffusion de leur station. Les spécialistes du hertzien, ingénieurs acousticiens et électriciens travaillent désormais main dans la main avec des intégrateurs réseau, des experts en stratégie numérique, et autres consultants en réseaux sociaux.

Avec la démocratisation du haut-débit mobile et l’omniprésence du digital dans notre quotidien, les enjeux techniques des radios ont changé de périmètre, et si le matériel s’est déjà adapté, le personnel d’antenne manque parfois d’information et de sensibilisation aux possibilités infinies que cette révolution nous offre.