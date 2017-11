Les Chasseurs d'Emploi en partenariat avec la Région Hauts-de-France

Au côtes de Nicolas Pavageau (Directeur Général Délégué de la station) Xavier Bertrand est intervenu à l’antenne et a échangé avec un demandeur d’emploi qui a décidé de confier sa recherche d’emploi aux équipes de Contact FM. Il a ensuite rencontré une auditrice recrutée grâce à l’émission ainsi que son employeur. "Une belle occasion de constater de l’efficacité de ce programme et de matérialiser le"passage du virtuel au réel" souligne Contact FM.

Une fois les 8 candidats ou recruteurs passés dans l'émission chaque jour, la radio propose un véritable suivi et accompagnement avec les personnes jusqu'à ce qu'elles trouvent le bon candidat ou le bon job. Rappelons que depuis son lancement, 104 personnes ont décroché un job en passant par Les Chasseurs d’Emploi.