Les Beatles débarquent à Radio France

L'exposition, en forme de Pop-up géant et inédit de 150m² proposera de découvrir ou revisiter l’album, au long d’un parcours guidé et mis en espace selon dix chapitres thématiques. Sur le principe du livre Pop-up, chaque pli correspond à l'une des thématiques avec des interactions musicales, audiovisuelles et radiophoniques portées, pour ces dernières, par des voix familières des antennes de Radio France, qui ont en commun "une grande passion" pour les Beatles. Par groupes de 4 personnes, comme les Beatles et munis de casques audio, les auditeurs redécouvriront l’univers visuel et sonore de " Sgt Peppers " lors du parcours qui les implique et dure le temps de l'album.