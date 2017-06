Les Angels Music Awards en direct sur RCF et KTO

"KTO est heureux d’être co-organisateur des AMA parce que la musique s’inscrit aussi dans l’ADN de KTO. KTO ne pouvait pas ne pas être à l’origine de cette initiative avec RCF et les AMA. Cette soirée est évidemment conçue pour vivre et pour être filmée et diffusée en direct sur KTO et sur RCF. Et les AMA vivent sur KTO depuis le mois de janvier : chaque semaine KTO diffuse à l’antenne, sur notre site web et nos réseaux sociaux un clip d’un des artistes de la sélection, participant ainsi à sa promotion. Nous y invitons également nos téléspectateurs à voter pour le prix du public" a pour sa part expliqué Philippine de Saint Pierre, directrice générale de KTO