Les 5 causes probables du zapping à la radio

# 01 L’image

L’auditeur a des goûts particuliers et n’a plus de raison à vous écouter

L’auditeur n’est pas concerné par votre ton, votre style… bref par votre image

L’auditeur vous juge sévèrement notamment par votre manque de professionnalisme

L’auditeur ne connait pas votre station. Ce manque de confiance se traduit par une fuite volontaire



# 02 La technique

La qualité sonore d’un insert rend inaudible les propos d’un intervenant

Le confort d’écoute de votre station n’est pas suffisant (brouillages, parasites…)

La faiblesse du traitement de son encourage l’auditeur à rechercher un meilleur confort

La puissance du signal de votre radio ne permet pas une couverture suffisante de votre zone



# 03 La musique

L’auditeur préfère Dezeer et consort

L’auditeur souhaite entendre autre chose que de la musique

L’auditeur juge trop longue la durée du titre que vous diffusez

L’auditeur a déjà entendu le titre que vous diffusez



# 04 Le contenu

L’auditeur ne souhaite pas subir un écran publicitaire

L’auditeur n’est pas concerné par ce que vous lui dites

L’auditeur estime que vous parlez trop et vous abandonne

L’auditeur veut entendre de la musique alors que vous engagez une intervention



# 05 Les facteurs exogènes

L’auditeur a eu sa dose de radio pour la journée

L’auditeur n’a plus la possibilité de vous écouter

L’auditeur a envie de zapper pour rassasier sa curiosité

L’auditeur est troublé par un événement extérieur



Vous pensez connaitre d’autres causes de désertion de l’auditeur ? Partagez votre point de vue ci-dessous.