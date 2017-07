Les 25-34 ans aiment Virgin Radio

Avec 2 641 000 auditeurs quotidiens de 13 ans et +, Virgin Radio gagne 99 000 auditeurs en une vague. Camille Combal séduit particulièrement les 25-34 ans et progresse sur cette cible en une vague. Il enregistre une progression de 25% de son audience cumulée, une hausse de 2.1 points en PDA et une augmentation de 26% du quart d’heure moyen Avec 10.7% de PDA sur les 25-34 ans sur le 6h-10h, Camille Combal bat un nouveau record sur Virgin Radio en réalisant la meilleure PDA depuis avril-juin 2004 sur cette cible.

Pour autant, la radio enregistre une légère baisse d'audience cumulée sur un an passant de 5.0 à 4.9. Même constat sur les deux autres critères : 1h14 de DEA contre 1h22 il y a un et 2.7 de PDA contre 3.0, il y a un an.