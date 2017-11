Les 10 ans de la Maîtrise de Radio France à Bondy

En 70 ans, la Maîtrise de Radio France s’est imposée en tant qu’école de chant et formation musicale de réputation internationale. Elle se produit régulièrement avec le Choeur et les deux orchestres symphoniques de Radio France à la Maison de la radio, et dans de nombreux festivals et salles prestigieuses (Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Elysées, Festival de Montpellier, Concert de Paris, Euro 2016…). Sous l’impulsion de sa directrice musicale, Sofi Jeannin, la Maîtrise de Radio France aborde une grande diversité de répertoire, du baroque au contemporain en passant par le jazz ou des esthétiques actuelles, se nourrissant en permanence de rencontres humaines et musicales.