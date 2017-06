Législatives : record de fréquentation sur francebleu.fr

France Bleu confirme sa volonté d’innovation en utilisant un nouvel algorithme pour la présentation des résultats. Plus de 36 000 textes différents ont ainsi été générés permettant de contextualiser et détailler les résultats, circonscription par circonscription.

France Bleu s'appuie sur une offre numérique "toujours plus puissante". Selon le Panel 3 écrans de Médiamétrie, le site a attiré 5.8 millions de visiteurs uniques en mars dernier, soit une augmentation de 179% en un an. Par ailleurs, depuis 2 ans, l'audience numérique a considérablement augmenté si l'on en croit le réseau local de Radio France : + 245% de visites, + 153% de podcasts téléchargés et + 8 000 % de vidéos vues...