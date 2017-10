Le streamer Domingo rejoint NRJ, dès ce dimanche

"Nous sommes très heureux de l’arrivée de DominGo et son équipe dès dimanche. Satisfaire nos auditeurs et les connecter avec leurs hits, leurs stars et leurs streamers préférés est notre mission. Cela renforce une nouvelle fois la promesse claire du Groupe sur le Divertissement. C’est une grande fierté de l’accueillir sur la grille NRJ. "Le Domingo radio stream sur NRJ" sera un véritable show radio qui ne ressemblera à aucun autre sur la tranche du dimanche soir" a explique Morgan Serrano, directeur délégué des médias musicaux du groupe NRJ.

Véritable lieu d’échange entre les auditeurs et leurs streamers préférés, l’émission “Le DominGo Radio Stream sur NRJ" veut vite se positionner comme "le show incontournable des soirées tous les dimanches". Habitués à interagir en direct avec leurs communautés sur le chat de leurs lives ou sur les réseaux sociaux, les participants partageront leur humeur avec les auditeurs sur NRJ jusqu’à minui.