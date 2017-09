Le soleil brille pour France Culture

"Les idées, la création, les savoirs étaient au cœur des programmes de France Culture cet été avec la diffusion de la première saison des Masterclasses, 5 grandes traversées, de Bruce Springsteen à Hannah Arendt, la série "Avoir raison avec …". Une grille qui a tenu ses promesses grâce au travail des producteurs et journalistes des magazines en direct, des Matins d’été au Grain à Moudre. L’innovation et la création de nouveaux formats, tels qu’ "Estelle disparue", diffusé en podcast first, ont contribué à notre succès historique" a expliqué cet après-midi Sandrine Treiner, directrice de France Culture...





Durant cet été, la part d’audience est elle aussi en augmentation à 1.7% selon la dernière enquête "Grille Radio d'été 2017" de Médiamétrie. Ces chiffres d’audience sont appuyés par la croissance estivale exponentielle des podcasts France Culture avec 32.9 millions pour juillet et août, soit une augmentation de 61% par rapport à l’été dernier.