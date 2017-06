Le smartphone, 1er écran pour surfer sur les sites/applications Radio

Chaque jour, en moyenne, 62% d’entre eux, soit 3.7 millions de visiteurs uniques, l’utilisent pour se rendre sur les sites et applications radio et de musique. C’est deux fois plus que l’ordinateur (1.8 million de visiteurs uniques par jour en moyenne). Le poids du smartphone est encore plus marqué chez les 15-24 ans : ils sont 84% à s’en servir pour consulter ces sites/applications, ce qui représente près de 1 million de visiteurs uniques en moyenne par jour.





Pour Marianne le Vavasseur, co-présidente de la commission Musique et Radios du GESTE : "Le smartphone est devenu le support indétrônable chez les jeunes pour consulter les sites et applications de radio et de musique au quotidien. Avec les futures performances des appareils en matière d'autonomie et de qualité d'écoute grâce à la 5G, la consommation de contenus audio en mobilité s’apprête à vivre une nouvelle révolution".