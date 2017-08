Le .radio est en vente

"Nous proposons que la communauté de la radio assure l'intégrité de sa présence en ligne en demandant les noms de domaine "point radio" dont elle a besoin d'abord dans une perspective défensive. Ce TLD privilégiera les contenus et sujets propres à la radio, car nous voulons empêcher toute activité de spéculation et tout acte de "cybersquatting" de ce TLD. Celui-ci est donc voué à devenir rapidement un espace Internet très prisé pour les sites web, les systèmes de messagerie et d'autres applications Internet." a expliqué Alain Artero, responsable du TLD ".radio" à l'UER.

Pendant la phase de lancement, l'attribution des noms de domaine se fera selon le principe du "premier arrivé, premier servi". L'équipe chargée de ce TLD mettra tout en œuvre pour optimiser ce processus et, ce faisant, résoudre les questions litigieuses et établir des priorités parmi les services radiophoniques existants. La période de disponibilité générale commencera en novembre ; le principe du "premier arrivé, premier servi" continuera de s'appliquer et sera toujours assorti de critères d'admissibilité.