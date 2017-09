Le prochain IBC se déroulera du 14 au 19 septembre

Toutes celles et tous ceux qui se passionnent par le son ou par l'image savent que l'IBC est un événement incontournable pour faire son marché ou découvrir les dernières nouveautés technologiques. D'un côté, les exposants (création, gestion, livraison et diffusion) présenteront leurs produits et, de l'autre, des conférences permettront d'améliorer son expérience et son savoir-faire en offrant une compréhension plus approfondie ainsi qu'une mise en réseau. De nombreux professionnels français du secteur technique de la radio y sont attendus.Infos et inscriptions ICI