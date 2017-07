Le point sur le déploiement du DAB en Europe

Désormais, selon Bayerische Landeszentrale, 20% des bavarois disposent d"une radio DAB+. En Allemagne, 24 radios ont fait une demande pour diffuser en DAB+ à Berlin et Brandenburg, démontrant l’intérêt pour ce type de diffusion. En suisse, selon l'Ofcom, 3 millions de véhicules équipés en DAB+ sont en circulation en Suisse.

Outre-Manche, la majorité des habitants de la Grande-Bretagne peut maintenant recevoir au moins 50 stations en DAB+, certaine villes ayant accès à plus de 70 stations. En Europe du Nord, 33% de l’écoute radio était numérique au Danemark au 1er trimestre 2017 (contre 21% il y a seulement 24 mois). Enfin, 23% des véhicules neufs vendus aux Pays-Bas sont équipés en standard du DAB+.



Dans l'hémisphère sud, en cumulant les grandes agglomérations, ce sont plus de 1.2 million d’australiens qui écoutent la radio en numérique, 40% des véhicules neufs étant vendus équipés.