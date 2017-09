Le podcast : un nouvel âge radiophonique ?

Si, à l’origine, le podcast était avant tout un moyen pour les grands réseaux de faire vivre plus longtemps leurs émissions, en France, d’autres acteurs se sont emparés de cette technologie afin de proposer des podcasts uniquement sur le Web. Après Arte radio, on peut citer comme exemples plus récents : BoxSons (créé par l’ancienne journaliste de France Inter Pascale Clark), et dont l’écoute est réservée aux abonnés), Slate (qui a noué des partenariats avec Amazon via sa filiale Audible.fr), Binge Audio (qui produit L’Air du son, qui traite justement de l’actualité du podcast) et Arte Radio, site public, et pionnier puisque créé dès 2003.



Mais la "communauté" podcast est plus large encore, et rassemble de nombreux passionnés qui voient le podcast comme une révolution semblable à celle des radios libres (citons Magnéto, site canadien qui promeut l’art sonore, ou le cosmopolite Laura Leisman podcast, du nom de l’ancienne productrice de Radio France, très populaire sur les réseaux sociaux). C’est une des particularités du phénomène "podcast" : des néophytes croisent d’anciennes vedettes ou d’anciens responsables des radios généralistes.